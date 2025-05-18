Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarından Madalya ile Dönen Öğrencileri Tebrik Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldıkları bilim olimpiyatlarından ülkeye madalya ve ödüllerle dönen öğrencileri tebrik etti.

Kacır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, öğrencilerin 42. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda üç altın ve üç bronz madalya, 14. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda bir altın, iki gümüş madalya ve bir mansiyon ödülü, 59. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda iki gümüş, iki bronz madalya, 25. Asya Fizik Olimpiyatı'nda bir gümüş, 5 bronz madalya ve iki mansiyon ödülü kazandıklarını bildirdi.

İsim ve fotoğraflarını paylaştığı öğrencilerin ülkenin gururu olduklarını belirten Kacır, "Ülkemize madalya ve ödüllerle dönen geleceğin bilim insanı gençlerimizi ve bu başarılara emekleriyle katkı sunan tüm veli ve öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.