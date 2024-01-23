SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Aylıkları Yüzde 49,25 Artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam X hesabından yayınladığı mesajla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın yayınladığı mesaj şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."