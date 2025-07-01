600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son teklif bu hafta verilecek

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) aracılığı ile son teklifi bu hafta vereceklerini söyledi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ( Tühis ) aracılığı ile son teklifi bu hafta vereceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya ilişkin, "Temmuzda haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" dedi.

Bakan Işıkhan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri için de "TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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