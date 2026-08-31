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Bakan Işıkhan: İstihdamda Daha İyi Seviyelere Ulaşacağız

Bakan Işıkhan: İstihdamda Daha İyi Seviyelere Ulaşacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen 39 aydır tek haneli seviyede olduğunu belirten Işıkhan, istihdam sayısının 32 milyon 362 bin kişiye ulaştığını, genç işsizliği azaltmak için politikaları sürdüreceklerini ve ekonomi yönetimiyle koordinasyon içinde istihdamı güçlendireceklerini ifade etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomi yönetimimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde iş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatımızı güçlendirecek, istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından temmuz ayı iş gücü verilerine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Bu yılın temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini korudu. OVP beklentileri ile uyumlu bir görünüm çizen işsizlik verileri 39 aydır tek haneli rakamlardaki seyrini devam ettirdi. Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3, iş gücü 35 milyon 222 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşen genç işsizlik oranını azaltmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi yönetimimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde iş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatımızı güçlendirecek, istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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