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Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kademeli Emeklilik ile ilgili bir soruya, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli olarak nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Işıkhan, EYT sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik ile ilgili yüz binlerce insanın beklentisini sonlandıran açıklamayı yaptı.

"MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLIK BİR TARZ DEĞİLDİR"

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, EYT sonrası tek bir yıl, hafta ya da günle emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşa erken emeklilik hayali kurduran kademeli emeklilik ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ülke bitik kaçan kurtulur

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

helal olsun bakana, herkes işe başladığı tarihteki şartlarla emekli olsun, yasalarla artık oynamayın ama emekli olana da insan gibi yaşayacağı maaşı verin, ben de 2000 girişliyim, ben işe başlarken 60 yaşında emekli olacaktım, yine 60 yaşında olacağım, benim değişen bir şartım yok ki hakkım olsun, tek isteğim ABO düzelsin, 60 yaşında emekli olup yaşayacağım kadar maaş alayım, erken emekli olup naapcam çalışmaya devam yine bu emekli maaşlarıyla

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Haber YorumlarıErdem Sen:

sicimi kaybedeciginiz korkusuyla cikardiginiz eyt de cikarmadan once boyle dusunseydiniz keske..bunca insanim ahini aliyorsunuz isiniz cok zor diger tarafta..

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Kimse mağdur edilmedi, EYT hakkını alınca bir gün bile EYT eylemlerine katılmayanların bir tarafları kalktı, haklarıymış, yersen tabi, ne hakkınız yendi de hak istiyorsunuz, Uzman Jandarma bile elde tüfek 56 yaşında emekli oluyor bu ülkede

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Haber YorumlarıYılmaz Olduk:

vuuuurdu ve gol oldu

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Haber YorumlarıÖmer Çubuk:

Ne kademesi ne stajı hepsi haksız, işe girerken kaç yaşında emekli olacağını, kaç gün pirimle emekli olacağını bilmiyorlarmıydı 25 yıl sonra hangi hakkın yenmişde ne istiyorlar ayıptır

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

yani diyor ki biz emekli maaşlarını zor ödüyoruz. ne yeni emeklileri ??

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Haber Yorumlarıtycoon null:

1 gün önce girişi olana emeklilik hakkı verip 1 gün sonraki adama 15 yıl sonra emekli hakkı vermek mağduriyet değilse diğerine kıyak geçmektir, emekli olanların %90 nı yine çalışıyor, emekli olup yatan yok

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Haber YorumlarıÖmer:

Bu gidişle emeklilere maaş ödeyemezsiniz.

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