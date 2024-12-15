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Bakan Işıkhan'dan yarınki toplantı öncesi asgari ücret mesajı

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Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken Bakan Işıkhan yarınki ikinci toplantı öncesinde dikkat çeken bir mesaj verdi. Işıkhan, "Çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Konuşmasında asgari ücret gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunana Işıkhan, milyonların beklediği tespit görüşmelerine de değindi. Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

İKİNCİ TOPLANTI 16 ARALIK'TA

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."

EMEKLİLER İÇİN DE KONUŞTU

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak konuşan Bakan Işıkhan, "Yılbaşında emeklilerimizin aylıklarında, kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacaktır" dedi.

Bakan Işıkhan'dan yarınki toplantı öncesi asgari ücret mesajı
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Erdem Aksoy
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