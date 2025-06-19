Bakan Işıkhan'dan İşverenlere 6 Aylık Kurs Desteği

Bakan Işıkhan'dan İşverenlere 6 Aylık Kurs Desteği
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlerin düzenleyeceği 6 aylık kurslar için İŞKUR'un 132 bin 628 liralık zaruri gider tutarını karşılayacağını duyurdu. Bakan, kamu-özel sektör iş birliği ile nitelikli işgücünü yetiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 liralık zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından kamu-özel sektör iş birliği ile işgücünü yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek, bu çerçevede işverenlere kurs desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz. İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 lira zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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