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Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 2,5 milyon kişinin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak bekledikleri rakamın 5 milyon olduğunu belirten Işıkhan, 38 yaşında emekli olan 1200 kişi için de "Gerçekten açıklamak çok zor, bize tuhaf geliyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) kapsamında emekli olanların sayısının 2 milyon 445 bin 965 kişiye ulaştığını açıkladı. 5 milyon başvuru beklediklerini belirten Bakan Işıkhan, şu ana kadar 2,5 milyon kişinin emeklilik başvurusunda bulunduğunu söyledi.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN BÜYÜK ZORLUK"

Özellikle 38 yaşında emekli olan 1200 kişiyle ilgili, "Gerçekten açıklamak çok zor, bize tuhaf geliyor" ifadelerini kullanan Işıkhan, bu durumun sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi açısından zorluklar oluşturduğunu vurguladı. Bakan, SGK bütçesinin yüzde 70'inin emekli aylıklarına ayrıldığını ve aktüeryal dengeyi korumak için istihdamı artırmaya yönelik programlar geliştirdiklerini söyledi.

"SİSTEMDE DURUP BİZE PRİM ÖDEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Bakan Işıkhan'ın canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde; " Eyt'den emekli olma süreci devam ediyor. Eyt'den emekli olanların sayısı bugün itibarıyla 2,5 milyona yaklaşmış durumda. Tam rakam 2 milyon 445 bin 965 kişi. Bu süreçte biz SGK olarak EYT dışında aylık bağlama oranımız 568 bin 939 kişi. Bunlar da EYT dışında hak ettikleri emeklilik hakları... (EYT'den bugüne 3 milyon kişi emekli oldu) Aslında beklediğimiz rakam 5 milyondu. 5 milyona yakın vatandaşımızın EYT'den yararlanmasını bekliyorduk. 2,5 milyon vatandaşımız şu ana kadar bize başvuru yapmış. Sistemde durup bize prim ödemeye devam ediyorlar. Aktüeryal denge açısından çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. 2,5 milyon EYT'liden yüzde 58'i çalışmaya devam ediyor.

"GERÇEKTEN ANLAMAK ÇOK ZOR"

Yaş ortalaması 48. 38 yaşında emekli olan 1200 vatandaşımız var. Bunu nasıl izah edeceğiz... Gerçekten açıklamak çok zor. Bize tuhaf geldiği için şaşırıyoruz. 38 yaşında emekli olunur mu diye düşünmeniz lazım. Almanya'da vatandaşlar 40 yıl prim ödüyorlar, 20 yıl emekli aylığını hak ediyorlar. Bizde tam tersi, 20 yıl prim ödeyip 40-50 yıl... O kadar da emekli aylığı alıyorlar. Ne yazık ki oran gittikçe düşüyor. Türkiye'de 1,5 çalışan 1 emeklinin maaşını karşılıyor. Dünya ortalaması 1,8, gelişmiş ülkelerde 2. 60'lı yıllarda bu rakam 5'ti. Türkiye'de 5 çalışan 1 emeklinin maaşını karşılıyordu."

Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (120)

Haber YorumlarıHalil null:

Milletvekili hemen emekli oluyor ve 300 yada 500 milyar maaş alıyor onları aciklasana. Aramızdaki uçurum lari aciklasana adam 25 yıl çalışmış pirimini fazlasıyla doldurmuş bunları aciklasana. Kendinize gelince herşey helal. Konu işçi gariban olduğu zaman haram mı.

Yorum Beğen583
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Haber YorumlarıMGk:

Kılıçdaroğlu'lunun kazığı saolsun ısrarla seçim malzemesi yaptı

Yorum Beğen133
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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Adamı olan çalışmadan emekli oldu, birde bakanların milletvekillerin emeklilik haklarını kaldırın

Yorum Beğen404
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıBuğra Er:

İTİBARINIZDAN TASARRUF EDİN YANDASLARNZI DOYURMAYI BIRAKN ONCE SZ

Yorum Beğen350
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Haber YorumlarıVEFA:

Yasal HAKLARIDIR. Yasayı onlar mı yaptı. Ağlamayın şimdi!.. Kaldı ki, Ben emekli olanları anladım da, bu 5 li çetelere verilen, dolara endeksli geçiş garantilerini, ballı ihaleleri, maden arama için verilen izinlere ülkenin güzelim oranlarının talan edilmesini, yapıp yapıp Allah bizi affetsin demeleri hiç anlamadım. Bize bunları anlatın!!

Yorum Beğen291
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıSa Sa:

Oy alacağım diye çıkaran sizsiniz, 50 yapın yaş ortalaması, eğer zarar gøruyor sa devlet,

Yorum Beğen269
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Allahbbelanızı versin 38 yaşında emeklilikte nediryaa

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme138
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Haber Yorumlarıhakan şaşmaz:

İnsanların yaşıyla ne derdiniz var,sildğiniz staj sigortalarının üzerine yattınız 5400 istediler 10.400 yaptık 5 binin üzerine yattınız nasıl açık veriyor bu SSK

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarısirius-A null:

istifa

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Adamı olan çalışmadan emekli oldu kimlerin parmağı var onu önce bir araştırın

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme5
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