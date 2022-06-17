Bakan Ersoy: Haziran sonu itibarıyla 19 milyonu yakalamış olacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl beklenilen turist sayısıyla ilgili "Bu yıl hedefimiz minimum yüzde 40 büyüme. İlk 6 aylık gerçekleşmeler ve ileriye dönük rezervasyonlar da gayet sevindirici durumda. Haziran ayı sonu itibarıyla tahminen 19 milyon rakamını Türkiye olarak yakalamış olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Detur Goes Global toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'ye gelen konukları üst düzey standartlarda misafir etmek için pandemi döneminde 'Güvenli Turizm Sertifikası' programını başlattıklarını söyleyen Bakan Ersoy, bu programın hijyen standartlarının turizm tesisleri için kalıcı hale getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin geçen sene 670 noktada kazı yaparak dünyada birinci olduğunu, bu sene daha fazlasının yapılacağını aktaran Bakan Ersoy, yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını da tamamladıklarını vurguladı.