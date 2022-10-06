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Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkaracağız

Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkaracağız

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TANAP hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Dönmez "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." dedi.

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Haberler.com / Sevde Nur Demir - Ekonomi

Fatih Dönmez Ekonomi Haberler

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