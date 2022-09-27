Bakan Dönmez: "Dünya tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri...
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Bakan Dönmez: "Dünya tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır.
Bakan Dönmez: "Dünya tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır."
Kaynak: AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi