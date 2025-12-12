Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Türkiye-ABD ticari ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak iradenin güçlendirildiği ifade edildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz. Türkiye, ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
