Ticaret Bakanı Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Başkan Vekili ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkan Vekili Doru-Claudian Frunzulica ile bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkan Vekili Doru-Claudian Frunzulica ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin Orta Avrupa ve Balkanlar'daki en önemli ekonomik ve ticaret ortaklarından biri olan, stratejik ortaklık ilişkileri tesis ettiğimiz Romanya'dayız. Ziyaretimiz kapsamında, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkan Vekili Sayın Doru-Claudian Frunzulica ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki mühim ticari ve ekonomik gündem maddelerini bir kez daha, kapsamlı biçimde değerlendirme imkanı bulduk. Oldukça verimli ve yapıcı bir ortamda gerçekleşen görüşmemizde; iki ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimize ilave olarak; e-ticaret faaliyetlerimiz, müteahhitlik projelerimiz, Romanya'daki Türk yatırımları, ülkemizin yatırım ortamı, bankacılık ve finans sektöründeki iş birlikleri, hizmet ihracatımız, sağlık turizmi, savunma sanayi alanındaki ortak çalışma imkanları ile ulaştırma ve lojistik iş birliği alanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

Frunzulica ile ticari diplomasi faaliyetlerini gelecek dönemde daha da artırma konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Bolat, "Bu çerçevede, KEK (Karma Ekonomik Komisyon) ve JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) platformlarımızın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevesini güçlendirmedeki öneminin altını çizdik. Ayrıca, 'Türkiye–Romanya 3'üncü Dönem JETCO Toplantısı'nın, 2026 yılının ilk yarısında ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi hususunda da mutabakata vardık. Görüşmemizde, Avrupa Birliği çatısı altında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat çerçevesinde ortak adımların atılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması konularında da iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

Bolat, "Orta ve Doğu Avrupa'nın en dinamik ve yükselen ekonomilerinden biri olan stratejik ortağımız Romanya ile ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirme irademiz tamdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin bölgesel ticaretin, üretimin ve lojistiğin merkezi olma hedefi doğrultusunda, Romanya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşmaya kararlıyız. İki ülkenin karşılıklı güvene dayalı ortaklığı, her iki ülke halkının refahı için güçlü bir zemin oluşturmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
