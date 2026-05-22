Bakan Bolat: 'Nisanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaştık'

Bakan Bolat, nisan ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracatın nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolara çıktığını belirten Bolat, ocak-nisan döneminde ise yüzde 3 yükselişle 88 milyar 665 milyon dolar olduğunu aktardı. İhracatın nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 408 milyon dolara çıktığını belirten Bolat, ocak-nisan döneminde ise yüzde 3 yükselişle 88 milyar 665 milyon dolar olduğunu ifade etti. Tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatının kaydedildiğine dikkati çeken Bolat, "Yılın tüm aylarıyla değerlendirildiğinde nisanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaştığımız anlamına gelmektedir. Nisanda kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış, ihracatta yıldan yıla değişimde son 53 ayın en yüksek değeri olmuştur. Bu artışta her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir" dedi.

Mayısta takvimin olumsuz etkisiyle ihracatta düşüş izlenecekken bunun da haziranda telafi edileceğini öngördüklerine değinen Bolat, bu ay Kurban Bayramı, 1 ve 19 Mayıs resmi tatillerinin hafta içine denk gelmesi nedeniyle ihracatta gerileme yaşanmasının beklendiğini belirtti. Bakan Bolat, nisanda yıllıklandırılmış ihracatın geçen yıla göre yüzde 4,2 artışla 275,8 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın Nisan 2025'te 264,8 milyar dolar olduğunu ifade etti. Bu nisan itibarıyla son 12 ayda mal ihracatının 11 milyar dolar yükselişle 275,8 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan rekabet koşulları, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 282 milyar doları aşmak üzere çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın başlamasıyla martta Körfez ülkeleri ile ticarette düşüş yaşandığını söyleyen Bolat, bölgeye ihracatın aylık yüzde 29,5, yıllık ise yüzde 32,5 azaldığını kaydetti. Nisanda bölgeye yapılan ihracatta aylık bazda toparlanma kaydedildiğine dikkati çeken Bolat, Körfez ülkelerine ihracatın nisanda bir önceki aya göre yüzde 55,2 artışla 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Nisan ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 33 milyar 909 milyon dolar olduğunu kaydeden Bolat, "Mal ithalatında nisan ayında net artış 1 milyar dolar olmuştur. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalatımız yüzde 4,3 artışla 125 milyar 803 milyon dolar olmuştur. 2026 Nisan ayında yıllıklandırılmış ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyar dolar artarak 370,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2026 Nisan ayında yüzde 29,8 oranında azalarak 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığı yüzde 7,3 artışla 37 milyar 137 milyon dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız, geçen yılın aynı ayına göre 8 milyar dolar artarak 94,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı