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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin güvenliğini, milletin huzurunu ve gençlerin geleceğini tehdit eden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşımını alıntılayarak bu alanda yürütülen mücadeleye yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinin hedefi ve geçiş güzergahı haline getirmek isteyen suç şebekelerine karşı devletin tüm kurumlarının güçlü bir koordinasyon, kararlılık ve tavizsiz mücadele anlayışıyla görev yaptığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Adalet Bakanlığımız ile Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen bu mücadelede, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Ülkemizi suçtan, gençlerimizi uyuşturucu illetinden korumak adına görev yapan tüm kurumlarımıza ve kahraman personelimize yürekten şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin güvenliğini, milletimizin huzurunu ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA