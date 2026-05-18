Bakan Bolat'tan İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin, "Yardım eli uzatan insanlara yönelik baskı ve tehditler, İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen müdahalenin, insanlık vicdanını hedef alan, kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti.

Yardım taşıyan sivillerin engellenmesinin insanlık değerleriyle bağdaşmadığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"70 ülkeden aktivistin yer aldığı bu sivil oluşum, Gazze'de ağır abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yardım ulaştırmak için yola çıkmıştır. Yardım eli uzatan insanlara yönelik baskı ve tehditler, İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün susturulmak istenen şey yalnızca bir yardım filosu değil, dünyanın dört bir yanında yükselen adalet, merhamet ve vicdan çağrısıdır. Türkiye olarak Filistin halkının haklı davasını savunmaya, zulme karşı hakkın ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Rabbim Gazze'de direnen kardeşlerimize güç ve ferahlık ihsan eylesin."