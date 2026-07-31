Bakan Bolat: 'Haziran ayında ihracat, yüzde 21,7 oranında artışla 24 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 oranında artışla 24 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihi olarak en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşılmıştır" dedi.

Bakan Bolat, 2026 haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, küresel ekonomide jeopolitik gerginlikler, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatın güçlü seyrini koruduğunu belirterek, Orta Vadeli Program'daki 282 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

"Haziran ayında ihracatı, yüzde 21,7 oranında artışla 24 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

Haziran ayı dış ticaret sonuçlarını değerlendiren Bolat, "Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 oranında artışla 24 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihi olarak en yüksek haziran ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Bununla birlikte haziran ayında tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşmiştir. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısında ihracat yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

"2026 yılı haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 277,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Yıllıklandırılmış ihracat verilerine de değinen Bolat, "2026 yılı haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında artışla 277,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 266,9 milyar dolardı. Böylece, 2026 Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 11,0 milyar dolar artmıştır. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımız yılın ilk yarısında yüzde 8,4 oranında artarak 56,2 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Haziran ayında mal ithalatımız, yüzde 23,0 oranında artış ile 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

Haziran ayındaki artışta takvim etkisinin belirleyici olduğuna dikkati çeken Bolat, "Haziran ayında mal ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,0 oranında artışla 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı haziran ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,9 oranında artışla 373,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı haziran ayında yıllıklandırılmış ithalatımız 356,1 milyar dolardı. Böylece, 2026 Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatımız 17,6 milyar dolar artmıştır" bilgilerini paylaştı.

Bolat, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen ihracatın güçlü seyrini koruduğunu vurgulayarak, "Jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatımız dirençli görünümünü sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 282 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmak için çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı