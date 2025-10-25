Ticaret Bakanı Bolat, Romanya ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkanı V. Doru-Claudian Frunzulica ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizin Orta Avrupa ve Balkanlar'daki en önemli ekonomik ve ticaret ortaklarından biri olan, stratejik ortaklık ilişkileri tesis ettiğimiz Romanya'dayız. Ziyaretimiz kapsamında, Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkan V. Sayın Doru-Claudian Frunzulica ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki mühim ticari ve ekonomik gündem maddelerini bir kez daha, kapsamlı biçimde değerlendirme imkanı bulduk" dedi.

Türkiye-Romanya III. Dönem JETCO Toplantısı'nın Türkiye ev sahipliğinde yapılacağını söyleyen Bakan Bolat, "Oldukça verimli ve yapıcı bir ortamda gerçekleşen görüşmemizde; iki ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimize ilave olarak; e-ticaret faaliyetlerimiz, müteahhitlik projelerimiz, Romanya'daki Türk yatırımları, ülkemizin yatırım ortamı, bankacılık ve finans sektöründeki iş birlikleri, hizmet ihracatımız, sağlık turizmi, savunma sanayi alanındaki ortak çalışma imkanları ile ulaştırma ve lojistik iş birliği alanlarını ele aldık. Sayın Frunzulica ile ticari diplomasi faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde daha da artırmak konusunda mutabık kaldık. Bu çerçevede, KEK (Karma Ekonomik Komisyon) ve JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) platformlarımızın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevesini güçlendirmedeki öneminin altını çizdik. Ayrıca, 'Türkiye-Romanya III. Dönem JETCO Toplantısı'nın, 2026 yılının ilk yarısında ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi hususunda da mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

Romanya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Bolat, "Görüşmemizde, Avrupa Birliği çatısı altında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat çerçevesinde ortak adımların atılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması konularında da iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Orta ve Doğu Avrupa'nın en dinamik ve yükselen ekonomilerinden biri olan stratejik ortağımız Romanya ile ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirme irademiz tamdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin bölgesel ticaretin, üretimin ve lojistiğin merkezi olma hedefi doğrultusunda, Romanya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşmaya kararlıyız. İki ülkenin karşılıklı güvegüvenesalı ortaklığı, her iki ülke halkının refahı için güçlü bir zemin oluşturmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA