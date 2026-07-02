Bakan Bolat: Sınır ötesi e-ticarette Gümrük Birliği'ni korumaya dönük çalışmalarımız sürüyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Avrupa Birliği'nin, üçüncü ülkelerden gelen 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırarak, kalem başına 3 avro gümrük vergisi uygulaması 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulamaya AB Gümrük Veri Merkezi'nin kurulacağı 1 Temmuz 2028 tarihine kadar devam edilecek ve söz konusu tarih itibarıyla basitleştirilmiş uygulama tamamen kaldırılacak.

BAKAN BOLAT: PRENSİPLERİNİN KORUNMASI YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR KAZANIM SAĞLANDI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB ile sınır ötesi e-ticarette gümrük birliği kazanımlarımızı korumak adına ülkemiz adına müzakereleri yürüten Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından söz konusu düzenleme hazırlıklarının başlatıldığı ilk günden itibaren, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin hukuki kazanımlarının korunması amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yoğun diplomatik ve teknik girişimlerde bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin, H1 gümrük beyannamesi kapsamında, kolaylaştırılmış usulle tercihli rejimden yararlanmaya devam edebileceği bildirilmiştir. Böylece, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin temel prensiplerinin sınır ötesi e-ticaret alanında da korunması yönünde önemli bir kazanım sağlanmıştır" dedi.

'DÜŞÜK DEĞERLİ E-TİCARET GÖNDERİLERİNDE TERCİHLİ REJİMİN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ'

Bolat, "Ticaret Bakanlığımız, mevcut haklarımızın korunmasına yönelik girişimlerde bulunduğu gibi ayrıca düşük değerli e-ticaret gönderilerinde tercihli rejimin uygulamada kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli teknik altyapı çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütmüştür. Bu kapsamda, 150 avro altındaki e-ticaret gönderileri için hızlı kargo operatörleri tarafından kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine imkan sağlayacak teknik sistem oluşturulmuştur. Uygulamaya ilişkin hazırlıklar da en kısa sürede tamamlanacaktır. Ayrıca, Avrupa Birliği ile kurulan kolaylaştırılmış sistemin, etkili, e-ihracatçılarımıza külfet yüklemeyecek, AB içerisinde yeknesak ve pratik şekilde planlanması için de temaslara devam edeceğiz. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından e-ticarette kullanılan H7 gümrük beyannamesi kapsamında da A.TR Dolaşım Belgesi'nin kullanılabilmesini sağlayacak kalıcı ve daha güçlü bir çözümün hayata geçirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu ile teknik çalışmaları da kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Diğer taraftan, Avrupa Birliği tarafından ilerleyen dönemde yürürlüğe konulması planlanan işlem ücreti (handling fee) uygulamasından ülkemizin muaf tutulmasına yönelik girişimlerimiz de kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki ileri düzey entegrasyonu ile ürün güvenliği ve gümrük mevzuatındaki yüksek uyum seviyesi dikkate alındığında, ülkemizin bu uygulamadan muaf tutulmasının haklı ve gerekli olduğunu Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde her düzeyde dile getiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı