Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti! Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödemesi ve zam yolda - Haberler

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Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti! Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödemesi ve zam yolda

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklamasına ilişkin detayları verdi. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlatan Bakan Bilgin, yol haritasının belirlenmesi için de haziran ayını işaret etti.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Konuyla ilgili ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alın güçlerinde ki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dinleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Vedat Bilgin, Emekli, Memur, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (4)

Eğrioturdoğrukonuş:

Maaşı yüksek olana az maaşı az olan emekliye bir tık daha iyi zam yapılsın...

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Haydar:

Emekliye düşük gösterilmiş enflasyon oranı kadar 6 aylık maaş artışını büyük zam diye yutturmaya çalışacaksınız herhalde.Emekli artık yemiyor bunları.

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Mahmut Kaygusuz:

ne geregi var zaten ölmüşüz onuda kesin vermeyin bazı emekliler 5000 le 13000 arasında gidip geliyor gecinemiyorum diyiyor banada 2600 lirayla gecin deniyor bu nasıl bir iş 20 yıldır cözmediniz bu saatten sonrada cözmezsiniz cözemezsiniz

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