Bakan Bilgin: Elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden değerlendirilmesidir

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak durumundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden değerlendirilmesidir. Bugün başlattığımız komisyon toplantısını yarın sonuçlandırmayı umuyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Bakan Bligin başkanlığındaki toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendika temsilcileri katıldı. TİSK Genel Başkanı Akkol, kolay olmayan bir süreçten geçtiklerini belirterek "Vatandaşlarımızın beklentisi var. Hem işçi, hem devlet tarafımızın sayın bakanımızın himayesinde, hem de işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldık. Hem vatandaşımızı hem işletmelerimizi büyük küçük ayırt etmeden dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Bilgin, enflasyonun gelir dağılımında bozucu etki yarattığını söyleyerek, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak durumundayız. Bu konuda elimizdeki en büyük araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Bu düzenlememiz ile sadece Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine emekçilerin olumsuz etkilerini aşmakta kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Çünkü gelir dağılımına devletin yaptığı müdahale bir sosyal transfer anlamı taşımaktadır. Bugün başlattığımız komisyon toplantısını yarın sonuçlandırmayı umuyoruz" dedi.