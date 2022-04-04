Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın Bakan Bilgin'e hediye takdimi
Bakan Bilgin'e gazeteciler tarafından yöneltilen soru ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. (3) son