Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek"

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın Bakan Bilgin'e hediye takdimi

Bakan Bilgin'e gazeteciler tarafından yöneltilen soru ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. (3) son