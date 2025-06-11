Bakan Bayraktar: Türkiye Tek Sahada En Büyük İkinci Nadir Toprak Rezervine Sahip
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervi ile geleceğin ham maddesine sahip olduğunu belirterek, bu durumun ülkeyi dünyada merkez ülkeler arasına taşıyacağını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadesini kullandı.
Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:
"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."