Bakan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ağının 257 bin kilometreyi aştığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iletim ve dağıtım ağının 257 bin kilometreyi aşarak dünyanın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak düzeye ulaştığını aktardı.

Türkiye, doğal gaz iletim ve dağıtımında son 24 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. İletim ve dağıtım ağı 257 bin kilometreyi aşarak Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak düzeye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2002'de yalnızca 5 ilde olan doğal gazın halihazırda 81 ilde ve 995 yerleşim yerinde kullanıldığını ifade ederek "Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı bine çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

İletim ve dağıtım hatları

2026 Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz iletim hattı uzunluğu 21 bin 30 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236 bin 492 kilometre oldu. Toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebekesi 257 bin 522 kilometreye ulaştı.

Yüzde 85'e çıktı

Doğal gaz şebekesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla birlikte erişim imkanı sunulan nüfus önemli ölçüde arttı. 2026 Ekim verilerine göre 73 milyon kişinin doğal gaza erişimi sağlanırken doğal gaza ulaşabilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 85'e ulaştı.

23 milyon abone

Bu yükseliş, abone sayılarına da yansıdı. 2026 Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623 olarak kayıtlara geçti.

Giriş kapasitesi ve depolama

Doğal gaza yönelik yapılan yatırımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Özellikle tüketimin yükseldiği kış dönemlerinde talebin karşılanması, sistem esnekliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için doğal gaz giriş kapasitesi ve yer altı doğal gaz depolama kapasitesi arttırıldı. Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe ulaşırken yer altı doğal gaz depolama kapasitesi de 6,3 milyar metreküp seviyesine çıktı.

Sosyal medyadan paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında 2002'den bu yana gerçekleştirilen dönüşüme ve 2026 hedeflerine dikkat çekti.

Güvenli ve kesintisiz

Türkiye'nin doğal gaz altyapısında son 24 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "2002'de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazı bugün 81 ile, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımıza doğal gaza erişim imkanı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı bine çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı