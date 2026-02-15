Haberler

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Sondaj Çalışmaları Üzerine Görüştü

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Sondaj Çalışmaları Üzerine Görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey gemisinde incelemelerde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, Somali'de gerçekleştirecekleri derin deniz sondajı çalışmaları hakkında bilgi vererek, çalışmaların nisan ayı gibi başlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu yolculuğun hayırlara vesile olmasını dileyerek, Somaliland'dan güzel müjdeler beklediklerini dile getirdi.

BAYRAKTAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindekiler, uğurlama öncesi Çağrı Bey gemisinde incelemelerde bulundu. Bayraktar bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu aracılığıyla görüşme yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayraktar, "Hep beraber gemiyi göndermek için son hazırlıkları yapıyoruz. Bir de zatıalinizin son hayır duasını alalım dedik. İnşallah ramazan bereketiyle de gelir. İnşallah Somali'den hayırlı haberleri size, milletimize ve Somali halkımıza vermiş oluruz. Yol uzun, malumunuz. Afrika'nın güneyinden dolaşmamız gerekecek. İnşallah nisan gibi orada çalışmalara başlayacağız. Fakat, dünyada deniz derinliğinin en derin olduğu ikinci kuyuyu kazacağız orada. 3 bin 500 metre yaklaşık su derinliği var. Ondan sonra da 4 bin metre daha kazacağız. Su yüzeyinden 7 bin 500 metre çok derin bir sondaj. İnşallah petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir saha burası. İnşallah onun neticesi de hayırlı olur" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SOMALİ'DEN GÜZEL MÜJDELER BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise telefondan kendisini dinleyen katılımcılara "Öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler, güzel haberler bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Onun için ben bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum ve sizlere tekrar rabbimden muvaffakiyet diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
