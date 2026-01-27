Haberler

Bakan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile buluştu

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile madencilik ve petrol alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile bir araya geldi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'taki görüşmede, altın başta olmak üzere halihazırda madencilik alanında yürütülen ortak çalışmaların ve petrolde olası işbirliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "Nijer'in yeraltı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturarak, Nijer halkının refahına katkı sunacak uzun vadeli bir perspektifle çalışabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
