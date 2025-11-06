Haberler

Bakan Bayraktar, Kanada'nın Nükleer Enerji Şirketi ile Görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkanı Ian L. Edwards ile nükleer enerji santralleri konusunu görüştü. Sinop ve Trakya'daki projeler için iş birliği imkanları ele alındı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkanı Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Sn. Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
