ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile bir araya geldi. Görüşmede, petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

'SON AŞAMAYA GETİRDİK'

Bağdat temasları sonrasında gazetecilere açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın akışının devam etmesi noktasında son birkaç haftadır yoğun bir şekilde çalıştıkları dile getirdi. Mevcut anlaşmanın bu ay sonuna doğru biteceğini anımsatan Bayraktar, "Sürecin aksamadan devamını sağlayacak kısa dönemli, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek" ifadelerini kullandı.

HATTI BASRA'YA UZATMAK

Bakan Bayraktar, Irak Başbakanı'nın bu ay sonuna doğru Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bütün hedefimiz, ortak olarak baktığımız nokta, bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak hatta kapasite artışını yapabilmek. Hattı Basra'ya kadar uzatabilmek, Basra'da üretilen petrolü bu hat üzerinden Ceyhan'a ve oradan da dünya piyasalarına sunmak da önemli bir alternatif" diye konuştu.

PETROL, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK HATLARI

Kısa dönemli akışı devam ettirecek sözleşmenin yanı sıra esas itibarıyla on yılları düşünerek petrol, doğal gaz ve elektrik alanında iki ülkeyi bağlayacak hatları geliştirmek için de görüştüklerini anlatan Bayraktar, önümüzdeki aylardan itibaren bunların hepsini somut projelere dönüştüreceklerini ümit ettiğini kaydetti.

2 BUÇUK MİLYON VARİL HEDEFİ

Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın kapasite artırımı ile ilgili bir soru üzerine, "Bizim Silopi'den Ceyhan'a olan kısımda 1 buçuk milyon varil günlük bir kapasite var. Hedeflediğimiz şey, mevcut kapasiteyi tümüyle kullanabilmek ama bölgenin potansiyeline bakarsak başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir. Eğer onların da bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onlara da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolaysıyla bunu 2 buçuk milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir" yanıtını verdi.

İKİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Irak'ın elektrik ihtiyacı ile ilgili bir soruyu da cevaplandıran Bakan Bayraktar, Irak'ın çok önemli miktardaki elektrik ihtiyacı konusunda Türkiye olarak iki temel çözümlerinin olduğunu bildirdi. Bayraktar, bunlardan bir tanesinin mevcut iletim hattının kapasitenin artırılması olduğuna işaret ederek, "İkinci çözümü bugün kendilerine önerdik. O da Türkiye üzerinden Irak'a doğal gaz getirmek. Irak'ta gaz bulamadığı için çalışamayan mevcut santraller var. Belki yeni yapılacak doğal gaz santralleriyle de daha kalıcı, daha uzun dönemli bir elektrik arzını buraya sağlayabilmek" dedi.

TERS AKIŞLA TÜRKİYE'YE

Bu iki çözüm önerisi üzerinde de çalıştıklarının altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin sınırında şu anda doğal gaz var. Irak tarafında yapacağımız doğal gaz boru hatlarıyla bir süre, belki birkaç yıl doğal gaz ihtiyacını oradan karşılarız. Ama daha sonra ilerleyen dönemde, Irak'ta üretilen veya Körfez'de üretilen başka doğal gaz kaynaklarını aynı boru hattını kullanarak bu sefer ters akışla Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme gibi projeleri de inşallah birlikte gerçekleştirmek istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı