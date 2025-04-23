Bakan Bayraktar'dan Silivri Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."