Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini Ziyaret Etti

Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini Ziyaret Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı ziyaret ederek, geminin Göktepe-3 Kuyusu'ndaki sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. Nihai testlerin birkaç gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar :

"Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı ziyaret etti.

Akdeniz'deki görevini tamamlamasının ardından 2 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'de faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han, Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarında sona yaklaştı. Gemiye bir ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gemideki faaliyetler hakkında brifing verildi. Gemi personeli ile bir araya gelen Bayraktar, daha sonra gemide incelemelerde bulundu.

Bayraktar, ziyarete ilişkin gemide yaptığı değerlendirmede, Filyos'tan 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan- Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda olduklarını söyledi. Abdulhamid Han'ın görev yaptığı ilk keşif kuyusu olan Göktepe-3'te son testlerin yapıldığına değinen Bayraktar, geminin 19 Mayıs itibarıyla görevini tamamlayacağını ifade etti.

Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan gemilerin bir taraftan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim faaliyetlerine devam ederken bir taraftan da yeni keşiflerle alakalı faaliyetler içerisinde olduklarını anlatarak, "Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, birkaç gün sonra 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak" dedi.

2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondajın devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Bayraktar, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de de 38 sondaj yaptıklarını kaydederek, "Kısa bir süre önce Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayrağı'nda Şırnak Gabar'da olacaklarını açıklayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile, birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar'ı da yerinde göreceğiz. Dolayısıyla bu iki proje, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Ekonomi
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