Haberler

Bakan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Wright ile Görüştü

Bakan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Wright ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir araya geldi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, LNG ticareti, nükleer enerji ve kritik madenler konularında Türkiye ve ABD arasındaki mevcut iş birliği ile bu alanlardaki yeni fırsatları ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye-ABD enerji ilişkilerinin ortak vizyon ve karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Yıllar önce hayvanat bahçesinde kafese attığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Yıllar önce gündem olan anne, kızını bu kez öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.