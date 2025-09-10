Bakan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Wright ile Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, LNG ticareti, nükleer enerji ve kritik madenler konularında Türkiye ve ABD arasındaki mevcut iş birliği ile bu alanlardaki yeni fırsatları ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye-ABD enerji ilişkilerinin ortak vizyon ve karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.