Bakan Bayraktar: "'120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız" dedi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi. Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri ise 3,24 milyar kilovatsaat olurken, rüzgar kaynaklı elektrik üretim değeri de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece hidrolik, rüzgar ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştı.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da önemli bir yer tuttu. Mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3 yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

"120 bin megavat hedefini çok daha yukarı taşıyacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enerjideki yüksek talebin azami seviyede yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karbon emisyonu oluşturmadan karşılanmasına dönük yatırımlarımız meyvesini veriyor. Mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
