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BAKA'dan Sürdürülebilir Turizm için 50 Milyon TL Faizsiz Kredi Desteği

BAKA'dan Sürdürülebilir Turizm için 50 Milyon TL Faizsiz Kredi Desteği
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 'Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı' ile turizm sektöründeki yenilikçi projelere toplam 50 milyon TL değerinde faizsiz kredi desteği sağlayacak. Başvurular 20 Ocak 2025 tarihine kadar alınacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı" başlattı. Program kapsamında toplam 50 milyon TL tutarında Faizsiz Kredi Desteği verileceği açıklandı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 2024 yılı "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı"nı duyurdu. Program kapsamında, turizm sektöründeki yenilikçi projelere toplam 50 milyon TL değerinde faizsiz kredi desteği sağlanacak. Başvurular için son tarih 20 Ocak 2025 olarak belirlendi. Program ile kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerini bölge geneline yaymak, turizm ürünleri çeşitliliğini artırmak ve mevcut turizm faaliyetlerinin yeşil dönüşüm entegrasyonunu sağlamak amaçlanıyor. Başvurular için ayrılan bütçe, asgari 500 bin TL ve azami 7 milyon TL arasında değişen projelere tahsis edilecek. Bu kapsamda özellikle spor turizmi, ekoturizm ve turistik tesislerde yeşil dönüşüm süreçleri içeren yatırımlar desteklenecek.

"BAKA'nın internet sitesinde detaylı bilgi yer alıyor"

Turizmde bölge potansiyelini artırıcı ve ekonomik değer sağlayacak turizm ürünlerine dönüştürücü, yenilikçi turizm modellerine yönelik yatırım ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması programın 1. önceliği olarak belirlendi. 2. ve 3. öncelikler ise açık alan (Outdoor) spor faaliyetleri başta olmak üzere spor turizmine yönelik altyapının/üstyapının iyileştirilmesi ve düzenlenen spor turizmi faaliyetleri sayısının ve çeşitliliğinin artırılması ile ekoturizme yönelik yeni yatırımların gerçekleştirilmesi ve mevcut tesislerin niteliğinin iyileştirilmesi şeklinde gösterildi. Son olarak, programın 4. önceliğinde ise turistik tesislerde yeşil dönüşüm süreçleri içeren çevre dostu altyapı ve üstyapı yatırımlarının yaygınlaştırılması yer alıyor.

Destek programına başvurmak isteyen işletmeler, BAKA'nın resmi internet sitesi www.baka.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilir. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 20 Ocak 2025 saat 18.00'e kadar kabul edilecek. Programın sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri öneriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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