Bahçeli'nin "paspas" diyeceği bir anket daha! MHP ilk kez bu oranı gördü

Bahçeli'nin 'paspas' diyeceği bir anket daha! MHP ilk kez bu oranı gördü
HBS Araştırma'nın 1–5 Şubat 2026'da 3 bin kişiyle yaptığı ankette CHP yüzde 32,6 ile ilk sırada, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette MHP'nin oy oranı ise 5,2 seviyesinde ölçüldü. MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce de kendilerini baraj altı gösteren anket şirketleri için "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır" demişti.

  • HBS Araştırma'nın Şubat 2026 anketine göre CHP %32,6, AK Parti %32,1 oy oranına sahip.
  • Aynı ankette MHP %5,2 oy oranıyla ölçüldü.
  • Ankette DEM Parti %8,6, İYİ Parti %5,7, Anahtar Parti %5,4, Zafer Partisi %3,3, YRP %3,2, TİP %1,4 oy oranı aldı.

HBS Araştırma'nın 1–5 Şubat 2026 tarihleri arasında 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette CHP ile AKP arasındaki farkın oldukça düşük olduğu görüldü.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

Araştırmaya göre CHP yüzde 32,6 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki fark 0,5 puan olarak ölçüldü.

Bahçeli'nin 'Ayağımız altında paspastır' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü

MHP'NİN OY ORANINI 5,2 OLARAK

DEM Parti yüzde 8,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 5,7, Anahtar Parti yüzde 5,4 ve MHP yüzde 5,2 seviyesinde ölçüldü. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 3,3, YRP'nin yüzde 3,2, TİP'in yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,5 oldu.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNİ TOPA TUTMUŞTU

Daha önceki açıklamalarında anket şirketlerinin güvenirliği olmadığını ifade eden MHP lideri Devlet Bahçeli, "Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Gerçek anketi yapacak olan millettir" demişti.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

akp ve mhp nin yeri sondan birinci olmalarıdır yoksa bu ülke gram düzelmez

Haber YorumlarıMGk:

Umut Chp mi güldürmeyin adamı

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

biraz sonra bu haberde yorumlara kapatılır video sitesindeki videoları da yorumlara kapatmaya başladı bu haber portalı.

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Alayı uyduruk. Anket şirketine bak hizaya gel.

Haber YorumlarıHalil null:

mhp yaptiklainin karsılıgı yuzde. 2 anca alır

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

akp iyi partinin gönlünü hoş tutsun yeni bir ortağa ihtiyacı olacak:))

