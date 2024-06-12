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Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Bodrum'a geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli yolcu gemisiyle 2 bin 540 yolcu geldi. Gemide bulunan turistler Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 540 yolcu geldi.

Rodos Limanı'nın ardından Bodrum ilçesine gelen 277 metrelik kruvaziyer, 2 bin 540 yolcusu ve 1151 personeliyle Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler, Paşatarlası, Kumbahçe ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bahamalar Bodrum Muğla Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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