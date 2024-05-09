Bahamalar Bayraklı Lüks Yolcu Gemisi Antalya'ya Geldi

Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Quest", 450 yolcusu ve 330 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı, 198 metre uzunluğunda 32 bin 477 bin grostonluk Seabourn Quest isimli kruvaziyer gemisini ağırladı.

Gemide 450 yolcu ve 330 mürettebat bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi, alışveriş yaptı ve yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kruvaziyer turizmine elverişli kıyı hattı, tarihsel, kültürel ve turistik özellikleri ve ulaşılabilir karasal alanlarıyla sektörde öne çıktığına dikkati çeken Sert, şunları kaydetti:

"Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanımız mevcut. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz."

"??????Seabourn Quest" kruvaziyerinin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.