Bahama bayraklı Scarlet Lady, Bodrum'a 2 bin 637 yolcu getirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine Scarlet Lady isimli yolcu gemisiyle 2 bin 637 yolcu geldi.

Bahama bayraklı 277 metre boyundaki Scarlet Lady, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen dev gemide ağırlıklı Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 637 yolcu ve bin 142 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı