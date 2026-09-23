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Bahama bayraklı Scarlet Lady, Bodrum'a 2 bin 637 yolcu getirdi

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Bahama bayraklı Scarlet Lady, Bodrum'a 2 bin 637 yolcu getirdi
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Bahama bayraklı 277 metre boyundaki Scarlet Lady, sabah Rodos Limanı'ndan Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyerek ilçeye 2 bin 637 yolcu getirdi. Gemide ağırlıklı Amerikalı yolcuların yanı sıra bin 142 personel bulunuyor; gemi akşam Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Scarlet Lady isimli yolcu gemisiyle 2 bin 637 yolcu geldi.

Bahama bayraklı 277 metre boyundaki Scarlet Lady, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen dev gemide ağırlıklı Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 637 yolcu ve bin 142 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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