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Bahama bayraklı Astoria Grande, 365 yolcuyla Kuşadası'ndan Bodrum'a ulaştı

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Bahama bayraklı Astoria Grande, 365 yolcuyla Kuşadası'ndan Bodrum'a ulaştı
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Bahama bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a 365 yolcuyla ulaştı. Çoğunluğu Ruslardan oluşan yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi beklenirken, gemi akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" isimli kruvaziyerle 365 yolcu geldi.

Bahama bayraklı, 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.

Gemide, çoğunluğu Ruslardan oluşan 365 yolcu ile 350 mürettebat bulunuyor???????. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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