Haberler

Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız denetime tabi olacak şirketlere yönelik eşik değerler yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, genel denetim kriterleri için eşik değerler, aktif toplam için 500 milyon lira, yıllık net satış hasılatı için 1 milyar lira ve çalışan sayısı için 150 kişi olarak belirlendi.

Söz konusu eşiklerden en az ikisini üst üste iki hesap döneminde aşan şirketler, bağımsız denetime tabi olacak.

Öte yandan, Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında yurt içinde kurulan ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin sahip olduğu şirketler de bağımsız denetim kapsamına girdi.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

