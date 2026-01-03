Haberler

Bağımsız denetçilik belge bedelleri yeniden belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bağımsız denetçilerin kimlik, belge, mühür ve sınav ücretlerini yeniden belirledi. Hizmet bedelleri, belgelerin türüne göre 565 lira ile 94 bin 125 lira arasında değişiyor.

Bağımsız denetçilerin kimliği, denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı için uygulanacak hizmet bedellerinde değişikliğe gidildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun, hizmet bedellerinin belirlenmesine yönelik Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağımsız denetçilerin kimlik, denetçi ve kuruluş belgeleri, denetçi mührü ve sınavı için uygulanacak hizmet bedelleri yeniden belirlendi.

Söz konusu bedeller, belgelerin ilk defa verilmesi halinde 565 lira ile 62 bin 750 lira arasında değişiyor.

Mücbir sebeplerle belgelerin kaybedilmesi veya eskisinin iadesi halinde alınacak bedel ise 285 lira ile 31 bin 375 lira arasında olacak. Eskisi iade edilmeyen belgeler için talep edilecek bedel ise 945 lira ila 94 bin 125 lira olarak uygulanacak.

Bağımsız denetçilik sınavları için her bir konu itibarıyla sınav ücreti ise 565 lira oldu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek