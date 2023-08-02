Bağ-Kur'da 9000 gün bilmecesi çözülüyor! 7200 prim gün şartı yolda! Küçük esnafa vergi muafiyeti...

1 milyonu aşkın Bağ-Kur'lu için kolay emeklilik geliyor! Emeklilik sisteminde yapılacak reformlar sayesinde, Bağ-Kur'dan sigortası olan küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere prim gün şartında düşüş öngörülüyor. Yeni torba yasa maddeleri arasında olması beklenen düzenlemeyle emeklilik şartlarında kolaylık sağlanacağı tahmin ediliyor.

9000 günden emekli olabilen Bağ-Kur'luyu sevindiren haber! Bağ-Kur'dan sigortası olan 1 milyonu aşkın kişinin prim gün sayısında düşüş öngörülüyor. Memur ve emekli zammını içeren torba yasanın Meclis'te yasalaşmasının ardından yeni torba yasa gündeme geldi. Yasama döneminin yeniden açılmasıyla emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeleri içeren yeni torba yasanın gündeme alınması bekleniyor.

Hazırlıkları süren torba yasada emekli prim gün sayılarının düzenlenmesi, taşerona kadro, ev kadınlarına ve annelere prim kolaylığı sağlanması gibi başlıkların yer alacağı öngörülüyor.

BAĞ-KUR'LUNUN PRİM GÜN ŞARTI DÜŞÜYOR

Emeklilik reformu kapsamında yapılacak çalışmayla Bağ-Kur sigortası olanların eli rahatlayacak. Takvim'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emekliliği için adımlar atacak.

Düzenleme kapsamında küçük ensafların tespitinin yapılması bekleniyor. Getirilecek şartlar arasında iş yerindeki işçi sayısı, basit usulde vergilendirme, vergiden muafiyet gibi detaylar değerlendirilecek. Düzenlemenin sigorta başlangıç süresi içerip içermeyeceği de dikkate alınacak.

ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

Bağ-Kur'dan sigortası olanlarda sigorta süresi şu anda 9000 güne kadar çıkabiliyor. Erkeklerde 9000 günden emeklilik yapılırken, kadınlar için 7200 gün şartı bulunuyor. Düzenleme hayata geçerse, 9000 günü tamamlayamayan erkek esnaflar 7200 günle emekli olabilecek ve sistemde eşitlik sağlanacak. Böylelikle erkekler için 5 yıl erken emeklilik söz konusu olabilecek.

Düzenlemenin tüm Bağ-Kur'luları kapsayıp kapsamayacağı ise bilinmiyor. Yaş, sigorta başlangıç tarihi gibi şartlarla ilgili tüm detayların torba yasa metninde yer alması bekleniyor.