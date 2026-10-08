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Bafra pirinci, OMÜ öncülüğündeki çalışmalarla coğrafi işaret tescili aldı

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Bafra pirinci, OMÜ öncülüğündeki çalışmalarla coğrafi işaret tescili aldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öncülüğündeki bilimsel çalışmalar sonucunda Bafra pirinci coğrafi işaretle tescillendi. Ürün, 22 Mayıs 2026’da 1862 tescil numarasıyla mahreç işareti olarak kayıt altına alındı; Bafra’nın geleneksel çeltik üretim kültürüyle bağlantısı resmiyet kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda ' Bafra pirinci', coğrafi işaretle tescillenerek yöreyle olan bağlantısı resmiyet kazandı. Bafra'nın yüzyıllara dayanan çeltik üretim kültürünün önemli ürünlerinden olan Bafra pirinci, 22 Mayıs 2026 tarihinde 1862 tescil numarasıyla kayıt altına alındı.

Çalışmalar 2019 yılında başladı Bafra pirincinin coğrafi işaret çalışmaları 2019 yılında başladı. İlk aşamada Bafra'nın çeltik üretim tarihine ilişkin bilimsel kaynak taramaları gerçekleştirildi. 2019-2020 yıllarında ise tarla denemeleri kurularak elde edilen pirinç örnekleri üzerinde 20 fiziksel ve 35 fiziko-kimyasal olmak üzere toplam 55 analiz yapıldı. Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan bilimsel raporlama 2021 yılında tamamlandı. Bafra Kaymakamlığı tarafından 11 Ekim 2022 tarihinde yapılan coğrafi işaret başvurusunun ardından süreç tamamlanarak Bafra pirinci tescillendi.

"Mahreç işareti" olarak tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) kayıtlarına göre Bafra pirincinin coğrafi işaret türü "mahreç işareti" olarak belirlendi. Tescille birlikte Bafra'nın geleneksel çeltik üretim kültürüyle özdeşleşen Bafra pirincinin yöreyle bağlantısı resmiyet kazanmış oldu. Bafra pirincinin coğrafi işaret çalışmaları, OMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay liderliğinde gerçekleştirildi. Çalışmada Prof. Dr. İsmail Sezer, Araş. Gör. Dr. Elif Öztürk Ay, Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Can Bahadır ve Ziraat Fakültesi lisans öğrencileri görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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