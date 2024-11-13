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Bafra Ovası'nda Mor ve Beyaz Lahana Hasadı Başladı

Bafra Ovası'nda Mor ve Beyaz Lahana Hasadı Başladı
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Samsun'un Bafra Ovası'nda kışlık mor ve beyaz lahananın hasat sezonu başladı. Mor lahana tarlada 15-18 lira, beyaz lahana ise 8-10 lira arasında satılmakta. Bafra Ovası'nda toplamda 85 bin dönüm alanda kışlık sebze ekimi yapıldı.

Samsun'un Bafra Ovası'nda mor ve beyaz lahananın hasadı başladı.

Mor lahana tarlada 15 ila 18 liradan satılırken, beyaz lahana ise 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda kışlık sebzelerde hasat başladı. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Bafra Ovası'nda yaklaşık 85 bin dönüm alanda kışlık sebze ekimi yapıldı. Temmuz ayında ekilen mor ve beyaz lahana hasat olgunluğuna ulaştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerin kesimine başladı.

İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 90 bin dönüm alanın 22 bin dekar alanı mor lahana, 24 bin dekar ise beyaz lahanadan oluşuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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