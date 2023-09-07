BAE ve Çin arasında LNG tedarik anlaşması yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC Gas şirketi ile Çin devletine ait PetroChina arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik sağlama anlaşması yapıldığı bildirildi. Anlaşmanın mali değeri 450 milyon dolar ila 550 milyon dolar arasında olduğu belirtilirken, ADNOC Gas CEO'su Ahmed el-Abri, anlaşmanın Güneydoğu Asya'daki rolü güçlendireceğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC Gas şirketi ile Çin devletine ait PetroChina arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik sağlama anlaşması yapıldığı bildirildi.

ADNOC Gas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE ile Çin arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen LNG anlaşmasının mali değerinin 450 milyon dolar ila 550 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.

ADNOC Gas CEO'su Ahmed el-Abri, "Çin, LNG piyasasında önemli bir konumda. Bu anlaşma, Güneydoğu Asya'daki rolümüzü güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, LNG alanında yapılan anlaşmanın süresi, ne kadar LNG ihraç edileceği ve yürürlük tarihine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

ADNOC Gas, temmuz ayında Hindistan'ın Indian Oil Corporation Limited (Iocl) şirketi ile ağustos ayında da Japonya devletine ait Japan Petroleum Exploration (JAPEX) şirketiyle LNG tedariki için anlaşma yapmıştı.