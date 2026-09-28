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BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu başladı

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BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu başladı
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Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu İstanbul’da başladı.

BAE- Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu İstanbul'da başladı. Forum; lojistik, ulaştırma altyapısı, tedarik zincirleri ve yatırım alanlarında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ile Körfez bölgesini bağlayan Orta Koridor kapsamında somut yatırım ve iş fırsatlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

'BAE-Türkiye Lojistik ve Altyapı Forumu (Orta Koridor)' İstanbul'da başladı. Foruma, BAE'den üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri ile Türkiye'den önde gelen firmalar katıldı. Etkinlikte ayrıca iki ülke arasında lojistik, ulaştırma altyapısı, tedarik zincirleri ve sanayi yatırımları alanlarında iş birliğini güçlendirme ve Orta Koridor kapsamında yeni yatırım ve ticaret fırsatlarını geliştirme imkanları masaya yatırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, etkinlikte açılış konuşması gerçekleştirdi. Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, "BAE ve Türkiye'deki büyük şirketleri bir araya getirerek hem Orta Koridor'daki hem de Kalkınma Yolu Projesi'ndeki yatırım fırsatlarını bulmak, Türkiye ve BAE'deki lojistik imkanlarını değerlendirmek amacıyla bu forumu düzenliyoruz. Günümüzde lojistik çok önemli ve inşallah bu forumun, tüm büyük şirketlerin Türkiye ve BAE'deki lojistik alanındaki fırsatları değerlendirmesiyle hedeflerine ulaşacağından eminiz" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok büyük rakamlara ulaştığının altını çizen Said Sani ez-Zahiri, "2021 yılında ticaret hacmi 8,9 milyar dolarken, şimdi 40 milyar doları aşıyor. Bu, son 5 yılda BAE ile Türkiye arasındaki iş birliğinin ve iyi ilişkilerin bir göstergesidir. Amacımız bunu ikiye katlamak. Liderlerimizin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretleri ve karşılıklı görüşmeleri sayesinde, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Komite ilişkilerimiz ve elhamdülillah dostluğumuz en üst düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından lojistik, altyapı, tedarik zincirleri ve yatırım fırsatlarına yönelik oturumlar yapıldı. Daha sonra BAE'den gelen firmalar ile Türk firmaları arasında ikili görüşmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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