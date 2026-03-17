UKMTO, BAE'de Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin vurulduğunu bildirdi

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasına göre, Füceyre Emirliği'nin 23 deniz mili doğusunda demirlemiş halde yer alan bir tanker gemisi bilinmeyen bir cisim tarafından vuruldu.

Gemide küçük çaplı hasar oluşurken, mürettebatta yaralanma olmadı ve herhangi bir çevresel etki bildirilmedi.

UKMTO, yetkililerin olayı araştırdığını belirterek, gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti rapor etmeleri tavsiyesinde bulundu.