Babalar Günü'nde 50 milyar TL ciro bekleniyor

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Babalar Günü'nde esnafın beklentisinin yüksek olduğunu ve 50 milyar TL'lik ciro hedeflediklerini duyurdu. Palandöken, evlatların babalarına olan sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Palandöken: "Babalar günü'nde 50 milyar TL ciro bekleniyor"

" Esnafımızda her zevke ve bütçeye hitap eden ürün mevcut"

"Babalar evlatların hayatındaki örnek kişilerdir"

"Evladın babaya en değerli hediyesi iyi bir birey olmaktır"

ANKARA - Babalar Günü vesilesiyle bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Babalar Günü yaklaşıyor. Evimizin direği, ailemizin rol modeli olan babalar evlatların hayatlarındaki örnek kişilerdir. Evlatlar, babalarından örf, adet gibi birçok değeri öğrenirler. Tıpkı yılda bir kez kutlanan Anneler Günü, Sevgililer Günü ve Ramazan ile Kurban Bayramı gibi özel günlerde olduğu gibi, Babalar Günü'nde de esnafın beklentisi yüksek oluyor. Bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyoruz. En az 50 milyar TL'lik bir ciro hedefliyoruz. Bu dönemlerde esnafın nakit ihtiyacı artıyor çünkü ellerindeki hediyelik ürünler, babalara layık görülen özel eşyalar olarak satışa sunuluyor" dedi.

"Babalar günü'nde babalarınızı ihmal etmeyin"

Babalar Günü'nde babaların yaşadığı en özel duygunun evlatların kapıyı çalmasıyla yaşandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Babalar Günü hediyelerinin büyük ya da küçük olması çok önemli değil. Evladın babasına vereceği en değerli hediye, onun istediği gibi, toplumun kabul ettiği şekilde yetişmiş bir birey olmasıdır. Bu yüzden babalarınızı sakın ihmal etmeyin. Annelerinize nasıl özen gösteriyorsanız, Babalar Günü'nde de aynı özeni babalarınıza gösterin. Babanızı mutlu edebilecek, onun sevdiği bir çiçek, bir aksesuar ya da herhangi başka bir şey olabilir. Ama en önemlisi, evladının kapıyı çalmasıyla yaşadığı o duygu ve mutluluktur. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bu özel günler hem esnafı ayakta tutan hem de sevgi bağlarını güçlendiren zamanlardır. İnşallah bu yıl da Babalar Günü, herkes açısından olumlu geçer. Evlatların babalarına olan sevgileri ve beklentilere karşılık verme çabaları, geleceğimizin teminatı olan gençliğin ve aile bireylerinin sağlam duruşuyla bütünleşir" diye konuştu.

"Babalara duyulan saygı ve sevgi artarak devam etmeli"

Ailenin bütünlüğünü tamamlayan Babalar Günü'nde sevgi ve saygının artarak büyümesi temennisinde bulunan Palandöken, "Adı Babalar Günü ama elbette ki olmazsa olmazımız annelerimiz, ayrılmaz parçamız kardeşlerimiz de bu bütünün bir parçası. Ailenin bütünlüğünü tamamlayan bu özel günü inşallah hep birlikte en güzel şekilde geçiririz. Şimdiden herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum. Bütün evlatların babalarına duyduğu saygı ve sevginin artarak büyümesi, en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - Ekonomi
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