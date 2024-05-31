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Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Ofisi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

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Azerbaycan'ın Ticaret Temsilcisi Ofisi'nden Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tahiyev ve Başdanışman Javid Abdullayev, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette işgalden kurtarılmış bölgelerdeki yatırım fırsatları, Azerbaycan'ın yatırımcılara sunduğu muafiyet ve teşvikler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Azerbaycan'ın Ticaret Temsilcisi Ofisi'nden Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tahiyev ve Başdanışman Javid Abdullayev, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette misafirleri, Bölge Müdürü Tunahan Ergin ve Bölge Müdür Yardımcısı Harun Kara karşıladı.

Görüşmelerde, işgalden kurtarılmış bölgelerdeki yatırım fırsatları, Azerbaycan'ın yatırımcılara sunduğu muafiyet ve teşvikler, Ticaret Temsilcisi Ofisi'nin faaliyetleri ve Azerbaycan'ın ithalat ve ihracat fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yaparak, "Kütahya OSB olarak, Azerbaycanlı yatırımcıları bölgemizde görmekten mutluluk duyarız. İş birliğimizi artırarak hem bölgemiz hem de ülkelerimiz için katma değer oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tahiyev ise, Azerbaycan sanayi bölgelerinde yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Yatırımcılara sunduğumuz muafiyet ve teşviklerle onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Kardeş ülke Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı görüş ve fikir alışverişlerinin akabinde ziyaret son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Azerbaycan Kütahya Ekonomi Güncel Haberler

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