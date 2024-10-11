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Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
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Türk Lirası'ndaki değer kaybı birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Son olarak bir Azerbaycan Manat'ı TL karşısında rekor tazeleyerek 20 lira 17 kuruşa yükseldi.

Son yıllarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı Azerbaycan parasını da Türkiye'nin ulusal parası karşısında daha değerli kıldı. Yaşanan son dalgalanmayla birlikte TL karşısında rekor tazeleyen Manat, 20 lirayı geçti. 1 Manat'ın 20 lira olması sonrası Azerbaycan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın ediyor. Para birimi değerlenen Azerbaycanlı vatandaşlar, topluca Iğdır'a gelerek alışveriş yapıp ülkelerine geri dönüyorlar.

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

SİMGESİ EURO'YA BENZİYOR

Azerbaycan Manatı olarak anılan para biriminin sembolü (?) şeklindedir. Euro'nun sembolünün (€) ortası tek çizgili ve aşağı bakan haline benziyor. Azerbaycan manatının tasarımcısı, Avusturyalı Robert Kalina'dır.

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bu tasarımcı aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu'nu da tasarlayan kişidir. Bu nedenle banknotlardaki motiflerin seçimi, Euro'dan esinlenilerek yapıldığından benzer oldukları söylenmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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