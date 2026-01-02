Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki performansı, 2025 yılı boyunca kademeli yükselişle dikkat çekti. 2025'in ilk aylarında 20,790 seviyelerinde bulunan Manat/TL kuru, 2026 yılının ilk günlerinde 25,300 seviyelerini aşarak önemli bir artış gösterdi.

1 YILDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Manat'ın TL karşısındaki yükselişi, özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret yapanları ve iki ülke arasındaki para birimi hareketlerini takip edenleri yakından ilgilendiriyor. Kurun bir yılda yaklaşık 4,5 TL yükselmesi, Manatın TL karşısında güçlendiğini ortaya koydu.

SEMBOLÜ EURO'YA BENZİYOR

Azerbaycan Manatı'nın sembolü Euro'nun sembolünün (€) ortası tek çizgili ve aşağı bakan haline benziyor. Azerbaycan Manatı'nın tasarımcısı, Avusturyalı Robert Kalina'dır. Bu tasarımcı aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu'nu da tasarlayan kişidir. Bu nedenle banknotlardaki motiflerin seçimi, Euro'dan esinlenilerek yapıldığından benzer oldukları söylenmektedir.